Да, компания должна провести обязательный аудит.

Компании, у которых активы баланса за год, предшествующий отчетному, более 60 млн руб., проводят обязательный аудит (ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ). Причем не важно, применяет организация общий режим или упрощенку.

Аудиторское заключение сдают в статистику вместе с балансом за 2016 год. Срок — не позднее 31 марта 2017 года. Если до этой даты аудит еще не завершился, то заключение можно сдать и позже. На это есть 10 рабочих дней. Их начинают считать со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позже 31 декабря 2017 года (п. 2 ст. 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ).

Если не сдать в статистику аудиторское заключение или отправить его с опозданием, то компании грозит штраф до 5000 руб., а директору — до 500 руб. (ст. 19.7 КоАП РФ).

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