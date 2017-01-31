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31 января 50 просмотров

Компания на упрощенке. Должна ли она проводить обязательный аудит отчетности за 2016 год? На 31 декабря 2015 года активы баланса составляли 75 млн руб.

отвечает:

Да, компания должна провести обязательный аудит.

Компании, у которых активы баланса за год, предшествующий отчетному, более 60 млн руб., проводят обязательный аудит (ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ). Причем не важно, применяет организация общий режим или упрощенку.

Аудиторское заключение сдают в статистику вместе с балансом за 2016 год. Срок — не позднее 31 марта 2017 года. Если до этой даты аудит еще не завершился, то заключение можно сдать и позже. На это есть 10 рабочих дней. Их начинают считать со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позже 31 декабря 2017 года (п. 2 ст. 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ).

Если не сдать в статистику аудиторское заключение или отправить его с опозданием, то компании грозит штраф до 5000 руб., а директору — до 500 руб. (ст. 19.7 КоАП РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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