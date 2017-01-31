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Как законно платить налоги друг за друга — образцы для компании и учредителя

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31 января 35 просмотров

Компания начала принимать оплату товаров через электронный кошелек. После того как получает электронные деньги, обслуживающая компания зачисляет их на расчетный счет фирмы за минусом своего вознаграждения. Как учитывать доходы по таким операциям (применяют упрощенку с объектом «доходы»)?

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отвечает:

Выручку от продажи признайте в день, когда получили электронные деньги (п. 1 ст. 346.17 НК РФ).

Долг считается погашенным в день, когда оператор электронных денежных средств принял от покупателя распоряжение, уменьшил его остаток в электронном кошельке и одновременно увеличил остаток у продавца. Ждать, когда компания, которая обслуживает платежную систему, переведет деньги из электронного кошелька на расчетный счет, не надо (письмо Минфина России от 20 января 2014 г. № 03-11-11/1415). В день, когда фирма признала выручку, надо сделать запись в книге учета доходов и расходов.

В выручке учитывают всю сумму, которую перечислил покупатель (п. 1 ст. 346.15 НК РФ). Уменьшать ее на вознаграждение, которое оставляет себе обслуживающая компания, не требуется.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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