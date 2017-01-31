Выручку от продажи признайте в день, когда получили электронные деньги (п. 1 ст. 346.17 НК РФ).

Долг считается погашенным в день, когда оператор электронных денежных средств принял от покупателя распоряжение, уменьшил его остаток в электронном кошельке и одновременно увеличил остаток у продавца. Ждать, когда компания, которая обслуживает платежную систему, переведет деньги из электронного кошелька на расчетный счет, не надо (письмо Минфина России от 20 января 2014 г. № 03-11-11/1415). В день, когда фирма признала выручку, надо сделать запись в книге учета доходов и расходов.

В выручке учитывают всю сумму, которую перечислил покупатель (п. 1 ст. 346.15 НК РФ). Уменьшать ее на вознаграждение, которое оставляет себе обслуживающая компания, не требуется.

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