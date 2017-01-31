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31 января 107 просмотров

Фирма применяет упрощенку. Взяла от учредителя — физического лица беспроцентный заем на 200 000 руб. Не нарушает ли эта сумма лимит для наличных расчетов? И включать ли ее в доходы?

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отвечает:

Заем, который фирма получила от учредителя, не включают в доходы. Делать запись в книге учета доходов и расходов тоже не надо. Лимиты компания не нарушает, так как для расчетов с физическими лицами их нет.

На упрощенке учитывают доходы от реализации и внереализационные доходы (п. 1 ст. 346.15 НК РФ). А заем не относится ни к первому, ни ко второму виду. Включать в доходы и считать с него налог не надо (подп. 10 п. 1 ст. 251 НК РФ). Главное оформите договор займа. Иначе есть риск, что налоговики включат деньги в доходы и пересчитают налог.

Так как учредитель — физическое лицо, то от него можно принять в кассу любую сумму без ограничений. Лимит в 100 000 руб. по одному договору действует только при расчетах между компаниями (п. 56 Указания Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У). За нарушение штраф от 40 000 до 50 000 руб. (ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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