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31 января 34 просмотра

Директор ездит в заграничные командировки. Фирма выдает ему суточные в валюте. На какую дату пересчитывать их в рубли, чтобы начислить взносы со сверхлимитной суммы?

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отвечает:

В Налоговом кодексе нет ответа на этот вопрос.

В Минфине, как мы выяснили, рекомендуют брать курс на дату выдачи денег командированному сотруднику. Такую точку зрения высказала Любовь Котова, действительный государственный советник РФ 3-го класса.

Например, директор в январе едет в Прагу на три дня. 17 января ему выдали суточные — 300 евро из расчета 100 евро на день. Курс в этот день условно 69 руб/евро. Необлагаемый лимит за три дня равен 7500 руб. (2500  × 3 дн.). База для расчета взносов составит 13 200 руб. (300 € × 69 ₽/€ – 7500 ₽). Общая сумма взносов, которую надо перечислить, — 3960 руб. (13 200 ₽ × 30%).

С этим подходом можно спорить. Для взносов датой выплаты вознаграждений признается день их начисления (ст. 424 НК РФ). А в бухучете суточные начисляют на дату утверждения авансового отчета. Чтобы получить от чиновников официальный ответ, мы направили запрос в Минфин.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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