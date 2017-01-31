В Налоговом кодексе нет ответа на этот вопрос.

В Минфине, как мы выяснили, рекомендуют брать курс на дату выдачи денег командированному сотруднику. Такую точку зрения высказала Любовь Котова, действительный государственный советник РФ 3-го класса.

Например, директор в январе едет в Прагу на три дня. 17 января ему выдали суточные — 300 евро из расчета 100 евро на день. Курс в этот день условно 69 руб/евро. Необлагаемый лимит за три дня равен 7500 руб. (2500 ₽ × 3 дн.). База для расчета взносов составит 13 200 руб. (300 € × 69 ₽/€ – 7500 ₽). Общая сумма взносов, которую надо перечислить, — 3960 руб. (13 200 ₽ × 30%).

С этим подходом можно спорить. Для взносов датой выплаты вознаграждений признается день их начисления (ст. 424 НК РФ). А в бухучете суточные начисляют на дату утверждения авансового отчета. Чтобы получить от чиновников официальный ответ, мы направили запрос в Минфин.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>