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Что можно, нужно и нельзя учитывать на счете 43

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31 января 17 просмотров

По результатам проверки контрольно-счетной палаты учреждение получило представление. Предусмотрена ли административная ответственность за его неисполнение?

отвечает:

Нет.

За неисполнение представления счетной палаты ответственность не предусмотрена. Должностное лицо учреждения могут оштрафовать или дисквалифицировать только за неисполнение предписания органа госфинконтроля (ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ). Но в 2016 году Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект 1112269-6, который вводит в КоАП РФ ответственность и за неисполнение представления. Должностным лицам может грозить штраф от 20 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок от года до двух лет.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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