Нет.

За неисполнение представления счетной палаты ответственность не предусмотрена. Должностное лицо учреждения могут оштрафовать или дисквалифицировать только за неисполнение предписания органа госфинконтроля (ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ). Но в 2016 году Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект 1112269-6, который вводит в КоАП РФ ответственность и за неисполнение представления. Должностным лицам может грозить штраф от 20 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок от года до двух лет.

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