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Минфин разъяснил, как выгодно учесть доходы и расходы

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31 января 25 просмотров

При инвентаризации в бюджетном учреждении была выявлена недостача хозтоваров. Ответственный сотрудник готов возместить ее в натуральной форме. Какими документами подтвердить этот факт?

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отвечает:

Сотрудник, который возмещает ущерб в натуральной форме, должен представить подтверждающие документы: товарные, кассовые чеки и т. п. Переданные товары принимают к учету на основании акта о приемке материалов (материальных ценностей).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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