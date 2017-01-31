Сотрудник, который возмещает ущерб в натуральной форме, должен представить подтверждающие документы: товарные, кассовые чеки и т. п. Переданные товары принимают к учету на основании акта о приемке материалов (материальных ценностей).
В свежем «Главбухе»
редакция журнала «Учет в бюджетных учреждениях» отвечает:
Сотрудник, который возмещает ущерб в натуральной форме, должен представить подтверждающие документы: товарные, кассовые чеки и т. п. Переданные товары принимают к учету на основании акта о приемке материалов (материальных ценностей).
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