Платить НДФЛ по доходам работников филиала надо по местонахождению обособленных офисов (п. 7 ст. 226 НК РФ). В то же время если у компании несколько подразделений в одном муниципальном образовании на территориях, подведомственных разным ИФНС, то можно выбрать уполномоченное подразделение, по месту которого встать на учет (п. 4 ст. 83 НК РФ). Для этого надо заполнить уведомление по форме 1-6-Учет (утв. приказом ФНС России от 11.08.11 № ЯК-7-6/488@). Уведомление нужно направить в инспекцию по местонахождению компании.

Тогда НДФЛ, удержанный у работников всех подразделений, которые находятся в одном муниципальном образовании, нужно перечислить в инспекцию по месту учета ответственного подразделения (письмо Минфина России от 22.06.12 № 03-04-06/3–174). В то же время потребуется заполнить несколько платежек, так как у каждого филиала свой КПП.