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31 января 37 просмотров

Компания планирует открыть три обособленных подразделения в Санкт-Петербурге. Все филиалы в одном муниципальном образовании будут подведомственны разным ИФНС. Вправе ли фирма выбрать уполномоченное подразделение, через которое будем платить НДФЛ?

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отвечает:

Платить НДФЛ по доходам работников филиала надо по местонахождению обособленных офисов (п. 7 ст. 226 НК РФ). В то же время если у компании несколько подразделений в одном муниципальном образовании на территориях, подведомственных разным ИФНС, то можно выбрать уполномоченное подразделение, по месту которого встать на учет (п. 4 ст. 83 НК РФ). Для этого надо заполнить уведомление по форме 1-6-Учет (утв. приказом ФНС России от 11.08.11 № ЯК-7-6/488@). Уведомление нужно направить в инспекцию по местонахождению компании.

Тогда НДФЛ, удержанный у работников всех подразделений, которые находятся в одном муниципальном образовании, нужно перечислить в инспекцию по месту учета ответственного подразделения (письмо Минфина России от 22.06.12 № 03-04-06/3–174). В то же время потребуется заполнить несколько платежек, так как у каждого филиала свой КПП.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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