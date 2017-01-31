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Минфин разъяснил, как выгодно учесть доходы и расходы

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31 января 7 просмотров

Компания арендовала помещение у «физика». Арендодатель не является сотрудником компании. Кто должен удержать и перечислить в бюджет НДФЛ с арендной платы?

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отвечает:

НДФЛ удерживает налоговый агент — компания, которая арендовала помещение у «физика».

Доходы, с которых «физик» сам рассчитывает и платит налог, перечислены в пункте 1 статьи 228 НК РФ. К ним относятся доходы от сдачи в аренду имущества «физикам» и компаниям, которые не являются налоговыми агентами (подп. 1 п. 1 ст. 228 НК РФ). Компания, которая арендовала помещение у «физика», является налоговым агентом (п. 1 ст. 226 НК РФ). Поэтому арендаторы сами удерживают НДФЛ с дохода и перечисляют в инспекцию по месту учета (п. 2, 7 ст. 226 НК РФ).

Компания не вправе обязать арендодателя платить НДФЛ самостоятельно. Такого мнения придерживается и Минфин России в письме от 02.06.15 № 03-04-06/31829

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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