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Что можно, нужно и нельзя учитывать на счете 43

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31 января 59 просмотров

У компании на упрощенке директор является единственным учредителем. Как часто он вправе получать дивиденды: ежеквартально, после годовой отчетности или с любой периодичностью?

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отвечает:

Директор вправе получать дивиденды ежеквартально.

ООО вправе распределять чистую прибыль ежеквартально, раз в полгода или год (ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ). Срок и порядок выплаты учредители определяют в уставе или решении общего собрания.

В некоторых случаях компания не вправе назначать и выплачивать дивиденды. Например, чистые активы меньше уставного капитала и др. (ст. 29 закона № 14-ФЗ). Порядок выплаты дивидендов не зависит ни от системы налогообложения, ни от числа участников.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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