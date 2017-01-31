Директор вправе получать дивиденды ежеквартально.

ООО вправе распределять чистую прибыль ежеквартально, раз в полгода или год (ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ). Срок и порядок выплаты учредители определяют в уставе или решении общего собрания.

В некоторых случаях компания не вправе назначать и выплачивать дивиденды. Например, чистые активы меньше уставного капитала и др. (ст. 29 закона № 14-ФЗ). Порядок выплаты дивидендов не зависит ни от системы налогообложения, ни от числа участников.