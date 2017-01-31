До подачи заявления деньги надо учесть на счете 55 «Специальные счета в банках».

Порядок учета средств на счетах в банке, у которого отозвана лицензия, Минфин рекомендовал в письме от 06.02.15 № 07-04-06/5027. После отзыва лицензии все операции приостанавливаются, поэтому компания не может снять деньги со счета. Это надо отразить проводкой:

Дебет 55 Кредит 51

— отражены деньги на счете в банке, у которого отозвана лицензия.

Чтобы вернуть деньги, надо подать заявление временному управляющему (п. 12 ст. 189.32 Федерального закона от 26.10.02 № 127-ФЗ). После этого деньги на счете станут долгом банка:

Дебет 76 Кредит 55

— отражен долг банка в сумме зависших средств.