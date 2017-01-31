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31 января 31 просмотр

У банка отозвали лицензию. На расчетном счете зависло 250 тыс. рублей. Планируют подать заявление временному управляющему на включение ее в список кредиторов. Как отразить зависшую сумму в учете?

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отвечает:

До подачи заявления деньги надо учесть на счете 55 «Специальные счета в банках».

Порядок учета средств на счетах в банке, у которого отозвана лицензия, Минфин рекомендовал в письме от 06.02.15 № 07-04-06/5027. После отзыва лицензии все операции приостанавливаются, поэтому компания не может снять деньги со счета. Это надо отразить проводкой:

Дебет 55 Кредит 51
— отражены деньги на счете в банке, у которого отозвана лицензия.

Чтобы вернуть деньги, надо подать заявление временному управляющему (п. 12 ст. 189.32 Федерального закона от 26.10.02 № 127-ФЗ). После этого деньги на счете станут долгом банка:

Дебет 76 Кредит 55
— отражен долг банка в сумме зависших средств.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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