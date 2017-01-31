Для учета расходов на благотворительность до получения отчета можно использовать счет 76«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Некоммерческие организации отражают деньги и прочее имущество, полученное от спонсоров или государства, по кредиту счета 86. А расходование этих активов на благотворительность учитывают по дебету этого счета.

В Инструкции к Плану счетов (утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н) не предусмотрена запись по дебету счета 86 и кредиту счета 51 «Расчетные счета». Это значит, что надо разработать способ учета самостоятельно и предусмотреть его в учетной политике (п. 7 ПБУ 1/2008).

При расходовании денег некоммерческая организация должна подтвердить целевой характер их использования (федеральные законы от 12.01.96 № 7-ФЗ, от 11.08.95 № 135-ФЗ). Поэтому до получения отчета деньги, потраченные на благотворительность, стоит учесть на счете 76. А когда компания получит отчет о целевом использовании, сделать проводку:

Дебет 86 Кредит 76

— отражено использование средств целевого финансирования.

В зависимости от того, в какой момент компания получила отчет о целевом использовании — до подписания отчетности (утверждения, если оно предусмотрено) или после — отразить целевой характер надо в отчетности за 2016 год (с учетом норм ПБУ 7/98) или в отчетности за 2017 год.