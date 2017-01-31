Наши сайты
Ультратонкий ноутбук и школа в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№3
Февраль

В свежем «Главбухе»

Заранее сдайте первый новый расчет по взносам

Подписка
Ультратонкий ноутбук и школа в подарок!
№3
31 января 21 просмотр

Некоммерческая организация. Провела в этом году благотворительные мероприятия, но отчет о целевом использовании получит только в 2017 году. Расходы на это мероприятие учли на счете 86 «Целевое финансирование». Аудиторы считают, что это неверно. На каком счете надо учитывать расходы на благотворительность до получения отчета о целевом использовании?

Формы по теме

отвечает:

Для учета расходов на благотворительность до получения отчета можно использовать счет 76«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Некоммерческие организации отражают деньги и прочее имущество, полученное от спонсоров или государства, по кредиту счета 86. А расходование этих активов на благотворительность учитывают по дебету этого счета.

В Инструкции к Плану счетов (утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н) не предусмотрена запись по дебету счета 86 и кредиту счета 51 «Расчетные счета». Это значит, что надо разработать способ учета самостоятельно и предусмотреть его в учетной политике (п. 7 ПБУ 1/2008).

При расходовании денег некоммерческая организация должна подтвердить целевой характер их использования (федеральные законы от 12.01.96 № 7-ФЗ, от 11.08.95 № 135-ФЗ). Поэтому до получения отчета деньги, потраченные на благотворительность, стоит учесть на счете 76. А когда компания получит отчет о целевом использовании, сделать проводку:

Дебет 86 Кредит 76
— отражено использование средств целевого финансирования.

В зависимости от того, в какой момент компания получила отчет о целевом использовании — до подписания отчетности (утверждения, если оно предусмотрено) или после — отразить целевой характер надо в отчетности за 2016 год (с учетом норм ПБУ 7/98) или в отчетности за 2017 год.

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Фактический заработок для пособий делить на 730, 731 или 732?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.