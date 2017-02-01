Она вправе вообще не платить налог на имущество за это здание.

Компании на упрощенке платят налог на имущество только с кадастровой стоимости (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Местные власти вправе устанавливать льготы по налогу (п. 2 ст. 378.2 НК РФ). В столице действует Закон г. Москвы от 05.11.03 № 64. В нем установлена льгота для малых компаний — при расчете налога с кадастровой стоимости они вправе вычитать 300 кв. метров из общей площади здания. При этом нужно выполнить еще два условия. Во-первых, компания до применения льготы должна быть зарегистрирована в инспекции как минимум три года. Во-вторых, численность сотрудников за предшествующий год должна быть не менее 10 человек, а выручка на каждого работника за этот же период — не менее 2 млн рублей (п. 1 ст. 4.1 закона № 64).

Помимо льгот местные власти вправе определить, какие именно объекты будут облагаться налогом по кадастровой стоимости. В Москве в этот перечень входят административные здания (и помещения в них) площадью свыше 3000 кв. метров (п. 1 ст. 1.1 закона № 64). Представленное здание гораздо меньше, поэтому налогом облагается только остаточная стоимость объектов. А с остаточной стоимости компании на упрощенке не платят налог.