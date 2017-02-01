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В инспекцию можно сдавать меньше документов по НДС

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1 февраля 16 просмотров

Фирма продает обувь оптом. В ассортименте есть ортопедические изделия, выручка от продажи которых не облагается НДС. Расходы на покупку такой обуви, как правило, составляют 7 процентов от общих затрат. Но наценка на этот товар небольшая, поэтому доходы от продажи меньше 5 процентов от общей выручки. Вправе ли она не вести раздельный учет и принимать к вычету весь НДС с товаров и расходов на продажу?

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отвечает:

Нет, не вправе.

Реализация обычной обуви облагается НДС по ставке 10 (детская обувь) и 18 процентов (подп. 2 п. 2, п. 3 ст. 164 НК РФ). А продажа ортопедических изделий освобождена от налога (подп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ). Компания, которая одновременно продает товары, облагаемые и не облагаемые НДС, ведет раздельный учет, в том числе по расходам на продажу (п. 4 ст. 170 НК РФ). Часть входного налога компания принимает к вычету, а часть учитывает в расходах.

Можно не распределять НДС и принимать весь налог к вычету, если расходы на покупку и реализацию товаров меньше 5 процентов от общих затрат на закупку и продажу (п. 4 ст. 170 НК РФ). У фирмы правило «пяти процентов» не выполняется. При этом не важно, что выручка от реализации ортопедической обуви меньше 5 процентов от общих доходов компании. От раздельного учета это не освобождает (письмо Минфина России от 26.02.15 № 03-07-11/9545).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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