Нет, не вправе.

Реализация обычной обуви облагается НДС по ставке 10 (детская обувь) и 18 процентов (подп. 2 п. 2, п. 3 ст. 164 НК РФ). А продажа ортопедических изделий освобождена от налога (подп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ). Компания, которая одновременно продает товары, облагаемые и не облагаемые НДС, ведет раздельный учет, в том числе по расходам на продажу (п. 4 ст. 170 НК РФ). Часть входного налога компания принимает к вычету, а часть учитывает в расходах.

Можно не распределять НДС и принимать весь налог к вычету, если расходы на покупку и реализацию товаров меньше 5 процентов от общих затрат на закупку и продажу (п. 4 ст. 170 НК РФ). У фирмы правило «пяти процентов» не выполняется. При этом не важно, что выручка от реализации ортопедической обуви меньше 5 процентов от общих доходов компании. От раздельного учета это не освобождает (письмо Минфина России от 26.02.15 № 03-07-11/9545).

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