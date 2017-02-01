Вправе, но не исключены споры с инспекторами.

Компания на упрощенке учитывает расходы, перечисленные в перечне (п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Этот список закрытый. Кофе, чай и питьевую воду клиенты получают бесплатно. Ведь их стоимость в счете вы не выделяете. Инспекторы на местах считают, что затраты на покупку кофе, чая и воды относятся к обслуживанию клиентов. А поскольку таких расходов в перечне нет, списать их нельзя (письмо УФНС России по г. Москве от 21.01.11 № 16–15/005285@).

Мы не согласны с такой позицией. Компании на упрощенке вправе учитывать материальные расходы (подп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). А к ним, в частности, относится покупная продукция, которую компания использует при оказании услуг (подп. 1 п. 1 ст. 254 НК РФ). Не исключено, что такую позицию потребуется доказывать в суде, а практика пока не сложилась.

Чтобы не спорить, безопаснее включить чай, кофе и воду в стоимость услуг отдельной строкой — хотя бы по себестоимости. Тогда расходы получится списать после продажи (подп. 23 п. 1 ст. 346.16, подп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

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