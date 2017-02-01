Нет, не надо.

Компании, у которых есть автомобили со средней стоимостью более 3 млн рублей, платят транспортный налог с учетом повышающего коэффициента (п. 2 ст. 362 НК РФ). Выбор коэффициента зависит от стоимости автомобиля, а также от числа лет, прошедших с года выпуска.

Перечень дорогих автомобилей ежегодно утверждает Минпромторг и размещает на сайте minpromtorg.gov.ru в разделе «Перечни и реестры». Mercedes-Benz GL 500 4MATIC включен в список на 2016 год и относится к автомобилям со средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей. Но в список попали только автомобили этой марки, с момента выпуска которых прошло не более двух лет. В вашем случае с момента выпуска прошло три года (письмо ФНС России от 02.03.15 № БС-4-11/3274@). А значит, транспортный налог за 2016 год надо считать без повышающего коэффициента.

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