Нет, не должна.
Компания сейчас состоит на учете в другой налоговой, поэтому ее деятельность может администрировать только новая инспекция (ст. 31 НК РФ).
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Нет, не должна.
Компания сейчас состоит на учете в другой налоговой, поэтому ее деятельность может администрировать только новая инспекция (ст. 31 НК РФ).
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