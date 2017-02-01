Да, вправе.

Можно не представлять информацию, которая относится к коммерческой тайне (ст. 4, 6 Федерального закона от 29.07.04 № 98-ФЗ). Перечень таких сведений и порядок доступа к ним должен быть записан в приказе компании (постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 10.07.12 № А57-11021/2011). Кроме того, инспекторы вправе запросить только те документы, которые содержат информацию о взаимоотношениях с контрагентом (п. 1 ст. 93.1 НК РФ, письмо Минфина России от 09.10.12 № 03-02-07/1–246).

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