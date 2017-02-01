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1 февраля 11 просмотров

Компания получила требование представить документы в рамках встречной проверки. Инспекторы запросили у фирмы бумаги на здание и пояснения, как она использует его в деятельности. Эта информация никак не связана с контрагентом. Кроме того, такие сведения — часть коммерческой тайны. Вправе ли компания не давать налоговикам такую информацию?

отвечает:

Да, вправе.

Можно не представлять информацию, которая относится к коммерческой тайне (ст. 4, 6 Федерального закона от 29.07.04 № 98-ФЗ). Перечень таких сведений и порядок доступа к ним должен быть записан в приказе компании (постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 10.07.12 № А57-11021/2011). Кроме того, инспекторы вправе запросить только те документы, которые содержат информацию о взаимоотношениях с контрагентом (п. 1 ст. 93.1 НК РФ, письмо Минфина России от 09.10.12 № 03-02-07/1–246).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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