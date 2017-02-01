Да, предприниматель вправе при расчете НДФЛ уменьшить доходы на амортизацию машины.

Бизнесмен вправе принять автомобиль к учету в качестве основного средства. Факт покупки автомобиля подтверждают договор купли-продажи, платежка, акт приема-передачи, путевые листы и т. д. При расчете НДФЛ предприниматели вправе заявить профессиональный вычет в сумме расходов, связанных с извлечением доходов от своей деятельности (п. 1 ст. 221, подп. 1 п. 1 ст. 227НК РФ).

Состав расходов бизнесмен определяет самостоятельно в порядке, который установлен главой 25 НК РФ. Активы, принятые к учету в составе основных средств, необходимо амортизировать (п. 1 ст. 256, подп. 3 п. 2 ст. 253 НК РФ). Поэтому бизнесмен вправе списать амортизацию автомобиля, который использует в предпринимательской деятельности. С этим согласны и чиновники, и налоговики (письма Минфина России от 02.08.12 № 03-04-05/3–906, ФНС России от 25.07.13 № ЕД-4-3/13609@).