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Вниманию сотрудников! Подайте в бухгалтерию заявление на социальные вычеты по НДФЛ

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1 февраля 23 просмотра

Учет у предпринимателя на общей системе. Он ремонтирует компьютерную технику. Недавно бизнесмен купил автомобиль, который планирует использовать для поездок к клиентам. Вправе ли предприниматель при расчете НДФЛ уменьшить доходы на амортизацию машины?

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отвечает:

Да, предприниматель вправе при расчете НДФЛ уменьшить доходы на амортизацию машины.

Бизнесмен вправе принять автомобиль к учету в качестве основного средства. Факт покупки автомобиля подтверждают договор купли-продажи, платежка, акт приема-передачи, путевые листы и т. д. При расчете НДФЛ предприниматели вправе заявить профессиональный вычет в сумме расходов, связанных с извлечением доходов от своей деятельности (п. 1 ст. 221, подп. 1 п. 1 ст. 227НК РФ).

Состав расходов бизнесмен определяет самостоятельно в порядке, который установлен главой 25 НК РФ. Активы, принятые к учету в составе основных средств, необходимо амортизировать (п. 1 ст. 256, подп. 3 п. 2 ст. 253 НК РФ). Поэтому бизнесмен вправе списать амортизацию автомобиля, который использует в предпринимательской деятельности. С этим согласны и чиновники, и налоговики (письма Минфина России от 02.08.12 № 03-04-05/3–906, ФНС России от 25.07.13 № ЕД-4-3/13609@).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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