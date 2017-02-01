С зарплаты беженцев необходимо удерживать НДФЛ по ставке 13 процентов.

По общему правилу ставка налога зависит от статуса получателя дохода — резидент или нерезидент. Налоговым резидентом считается «физик», который находится в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ). С доходов резидента надо удержать налог по ставке 13 процентов. Если работник пробыл в России меньше 183 дней, то ставка составляет 30 процентов. Но из этого правила есть исключения. Доходы иностранцев, признанных беженцами, облагаются по ставке 13 процентов с первого дня работы. И не важно, сколько дней они пробыли в нашей стране (п. 3 ст. 224 НК РФ).