С иностранным работником безопаснее заключить договор подряда.

На практике со специалистами, которые работают удаленно, заключают договор о дистанционной работе (ст. 312.1 ТК РФ). Но, по мнению Минтруда, с работником из-за рубежа компания не вправе подписать трудовой договор (письмо от 07.08.15 № 17–3/В-410). Логика следующая. На дистанционных работников распространяется действие ТК РФ. Согласно кодексу, работодатель должен обеспечить для сотрудников на удаленке безопасные условия труда (ст. 312.3 ТК РФ). Если же сотрудник будет все время за границей, сделать это будет проблематично. К тому же кодекс действует только на территории нашей страны.