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1 февраля 17 просмотров

Менеджер работал 4 января за дополнительный выходной в феврале. Как оплатить рабочий день 4 января и дополнительный выходной?

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отвечает:

Работу 4 января надо оплатить в одинарном размере сверх оклада.

За работу в праздники сотрудник вправе получить оплату не менее чем в двойном размере или в одинарном размере и дополнительный день отдыха (ст. 153 ТК РФ). Так как сотрудник выбрал последний вариант, то работу 4 января надо оплатить в одинарном размере сверх оклада. А на дополнительный выходной нужно уменьшить норму рабочего времени в феврале. Поэтому за февраль сотрудник получит полный оклад, несмотря на то, что отработает на день меньше (письмо Роструда от 18.02.13 № ПГ/992-6-1).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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