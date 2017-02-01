Работу 4 января надо оплатить в одинарном размере сверх оклада.

За работу в праздники сотрудник вправе получить оплату не менее чем в двойном размере или в одинарном размере и дополнительный день отдыха (ст. 153 ТК РФ). Так как сотрудник выбрал последний вариант, то работу 4 января надо оплатить в одинарном размере сверх оклада. А на дополнительный выходной нужно уменьшить норму рабочего времени в феврале. Поэтому за февраль сотрудник получит полный оклад, несмотря на то, что отработает на день меньше (письмо Роструда от 18.02.13 № ПГ/992-6-1).