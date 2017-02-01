Да, надо.

Компания вправе сама определить в учетной политике порядок проведения инвентаризации. Но в некоторых случаях инвентаризация обязательна (ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ). Например, при смене материально ответственного сотрудника (п. 27 Положения, утв.приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н). К таким работникам относится и кассир (ст. 244 ТК РФ).

Чтобы передоверить кассу, инвентаризацию надо провести до отпуска работника (п. 2.8, 2.10 Правил, утв. приказом Минфина России от 13.06.95 № 49). На день передачи дел от кассира другому сотруднику надо составить акт в свободной форме или по форме ИНВ-15, а если в кассе есть ценные бумаги и бланки, то по форме ИНВ-16 (утв. постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88). Акт составляют в трех экземплярах — один кассиру, другой замещающему сотруднику, третий остается в бухгалтерии. Те же документы нужны, когда кассир возвращается к своей работе после отпуска.