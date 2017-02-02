Нет, не надо.

Продавец должен записать НДС в счете-фактуре в рублях и копейках. Если сумма налога нулевая, то поставщик вправе не составлять документ (письмо ФНС России от 14.08.15 № ГД-4-3/14398). Если он оформил счет-фактуру, то регистрировать его в книге не требуется. В книге покупок надо записать только те документы, по которым покупатель заявляет вычет (п. 2 приложения 4 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). А в данном случае сумма налога нулевая, то есть права на вычет не возникает.

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