Наши сайты
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
Журнал, справочная система и сервисы
№3
Февраль

В свежем «Главбухе»

Что можно, нужно и нельзя учитывать на счете 43

Подписка
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
№3
2 февраля 12 просмотров

Товар стоил 999 рублей 97 копеек, а фирма заплатила 1000 рублей. Переплатила три копейки. Поставщик выставил авансовый счет-фактуру с нулевым НДС. Надо ли регистрировать этот документ в книге покупок?

Формы по теме

отвечает:

Нет, не надо.

Продавец должен записать НДС в счете-фактуре в рублях и копейках. Если сумма налога нулевая, то поставщик вправе не составлять документ (письмо ФНС России от 14.08.15 № ГД-4-3/14398). Если он оформил счет-фактуру, то регистрировать его в книге не требуется. В книге покупок надо записать только те документы, по которым покупатель заявляет вычет (п. 2 приложения 4 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). А в данном случае сумма налога нулевая, то есть права на вычет не возникает.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Фактический заработок для пособий делить на 730, 731 или 732?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.