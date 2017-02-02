Фирма вправе вернуть сотруднику 15 тыс. рублей.

Компания вправе уменьшить исчисленный НДФЛ на авансы, которые иностранец заплатил за патент (п. 6 ст. 227.1 НК РФ). Для этого надо получить уведомление из инспекции о подтверждении права на уменьшение НДФЛ (утв. приказом ФНС России от 17.03.15 № ММВ-7-11/109@). Инспекция должна направить уведомление в течение 10 рабочих дней (п. 6 ст. 227.1 НК РФ). Но если они отправят документ с опозданием, это не лишает компанию права уменьшить на патенты весь ранее исчисленный НДФЛ за 2016 год. Налог, который компания могла уменьшить, но удержала, считается излишне удержанным. Перечислить его надо на счет работника в банке.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>