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Что можно, нужно и нельзя учитывать на счете 43

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2 февраля 13 просмотров

В июне 2016 года компания приняла на работу иностранца. Сотрудник получил патент на полгода и заплатил 15 тыс. рублей, 2500 рублей за каждый месяц. Он сразу же обратился в фирму с заявлением, чтобы она уменьшала НДФЛ на авансы. Но уведомление инспекция выслала только сейчас. За период работы иностранца фирма удержала у него НДФЛ в сумме 15 600 рублей. Вправе ли она пересчитать налог и вернуть работнику удержанную сумму?

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отвечает:

Фирма вправе вернуть сотруднику 15 тыс. рублей.

Компания вправе уменьшить исчисленный НДФЛ на авансы, которые иностранец заплатил за патент (п. 6 ст. 227.1 НК РФ). Для этого надо получить уведомление из инспекции о подтверждении права на уменьшение НДФЛ (утв. приказом ФНС России от 17.03.15 № ММВ-7-11/109@). Инспекция должна направить уведомление в течение 10 рабочих дней (п. 6 ст. 227.1 НК РФ). Но если они отправят документ с опозданием, это не лишает компанию права уменьшить на патенты весь ранее исчисленный НДФЛ за 2016 год. Налог, который компания могла уменьшить, но удержала, считается излишне удержанным. Перечислить его надо на счет работника в банке.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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