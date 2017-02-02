Да, вправе.
Но учесть расходы можно только в пределах платы за вред, которую начислит оператор (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ, письмо Минфина России от 06.10.15 № 03-1-11/57133).
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Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, вправе.
Но учесть расходы можно только в пределах платы за вред, которую начислит оператор (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ, письмо Минфина России от 06.10.15 № 03-1-11/57133).
Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>
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