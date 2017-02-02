Да, надо.

Решение о преобразовании принимает общее собрание акционеров. О принятом решении в течение трех рабочих дней необходимо уведомить инспекцию по форме Р12003 . Об этом сказано в пункте 1 статьи 60 ГК РФ. В то же время на реорганизацию в форме преобразования правила статьи 60 ГК РФ не распространяются (п. 5 ст. 58 ГК РФ). И раньше налоговики считали, что общество не обязано сообщать о преобразовании (письмо ФНС России от 03.12.14 № СА-4-14/24959).

Недавно ФНС решила, что компании обязаны сообщать о преобразовании. Свою позицию служба обосновала пунктом 27 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.15 № 25 (письмо от 28.09.15 № 14-1-03/0063). Налоговики согласились с тем, что при преобразовании не применяется статья 60 ГК РФ, но есть исключение. По мнению судей, компания обязана уведомить инспекцию о преобразовании, как и о любой другой реорганизации. Иначе участники лишаются права в течение трех месяцев признать решение о реорганизации недействительным (п. 1 ст. 60.1 ГК РФ).

Через три месяца после записи в ЕГРЮЛ о начале реорганизации надо подать в налоговую заявление по форме Р12001. К нему приложить учредительные документы ООО и платежку на госпошлину (4 тыс. руб.).