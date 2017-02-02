Безопаснее уточнить сведения.

В порядке заполнения РСВ-1 сказано, что заполнять графы 5–9 подраздела 6.8 надо только в сведениях на работников, которые трудятся во вредных условиях (п. 37.6 Приложения 2 к постановлению Правления ПФР от 16.01.14 № 2п). Но опрошенные нами специалисты фондов считают, что периоды болезни и отпуска за свой счет необходимо отражать в разделе 6, даже если у сотрудника обычные условия труда. Каждый период в графе 7 подраздела 6.8 нужно отметить специальным кодом. Для болезни — код ВРНЕТРУД, для отпуска за свой счет — НЕОПЛ.

Если не показать периоды болезни и отпуска, то на проверке фонд может оштрафовать компанию на 5 процентов от взносов работника, отраженных в подразделе 6.5 (ст. 17 Федерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ). Судьи считают такие штрафы законными (постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.10.14 № А41-65476/13).

Безопаснее уточнить РСВ-1 за девять месяцев. На титульном листе надо поставить номер корректировки 001. В подразделе 6.8 надо переделать сведения о стаже, а в подразделе 6.3поставить галочку в поле «Исходная». Чтобы фонд принял обновленные пачки со сведениями, их надо перенумеровать.