Наши сайты
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
Журнал, справочная система и сервисы
№3
Февраль

В свежем «Главбухе»

За I квартал сдавайте новую декларацию по НДС

Подписка
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
№3
2 февраля 25 просмотров

Сотрудник в августе был на больничном, а в сентябре взял неделю отпуска за свой счет. В разделе 6 РСВ-1 фирма не отражала отдельно эти периоды. Надо ли подать уточненку?

Формы по теме

отвечает:

Безопаснее уточнить сведения.

В порядке заполнения РСВ-1 сказано, что заполнять графы 5–9 подраздела 6.8 надо только в сведениях на работников, которые трудятся во вредных условиях (п. 37.6 Приложения 2 к постановлению Правления ПФР от 16.01.14 № 2п). Но опрошенные нами специалисты фондов считают, что периоды болезни и отпуска за свой счет необходимо отражать в разделе 6, даже если у сотрудника обычные условия труда. Каждый период в графе 7 подраздела 6.8 нужно отметить специальным кодом. Для болезни — код ВРНЕТРУД, для отпуска за свой счет — НЕОПЛ.

Если не показать периоды болезни и отпуска, то на проверке фонд может оштрафовать компанию на 5 процентов от взносов работника, отраженных в подразделе 6.5 (ст. 17 Федерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ). Судьи считают такие штрафы законными (постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.10.14 № А41-65476/13).

Безопаснее уточнить РСВ-1 за девять месяцев. На титульном листе надо поставить номер корректировки 001. В подразделе 6.8 надо переделать сведения о стаже, а в подразделе 6.3поставить галочку в поле «Исходная». Чтобы фонд принял обновленные пачки со сведениями, их надо перенумеровать.

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Фактический заработок для пособий делить на 730, 731 или 732?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.