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2 февраля 49 просмотров

Компания сдает выручку в банк через специальный терминал. Он печатает ордер-чек. Деньги почти мгновенно зачисляются на счет компании за вычетом комиссии. Как отразить сдачу наличных в банк в бухучете?

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отвечает:

Надо сделать проводки по счету 57 «Переводы в пути».

Компания вправе сдавать наличную выручку на расчетный счет через специальные терминалы. Для этого она заключает с банком договор на самоинкассацию. Кассир на основании расходника забирает выручку и отвозит ее в терминал. Как правило, деньги почти сразу поступают на счет. Но терминал может принять не все купюры, поэтому безопаснее использовать для таких операций счет 57 . В учете надо сделать проводки:

Дебет 57 Кредит 50
— выданы деньги сотруднику для сдачи в банковский терминал;

Дебет 51 Кредит 57
— наличная выручка за вычетом комиссии поступила на расчетный счет;

Дебет 91 Кредит 57
— комиссия банка учтена в прочих расходах.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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