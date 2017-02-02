Надо сделать проводки по счету 57 «Переводы в пути».

Компания вправе сдавать наличную выручку на расчетный счет через специальные терминалы. Для этого она заключает с банком договор на самоинкассацию. Кассир на основании расходника забирает выручку и отвозит ее в терминал. Как правило, деньги почти сразу поступают на счет. Но терминал может принять не все купюры, поэтому безопаснее использовать для таких операций счет 57 . В учете надо сделать проводки:

Дебет 57 Кредит 50

— выданы деньги сотруднику для сдачи в банковский терминал;

Дебет 51 Кредит 57

— наличная выручка за вычетом комиссии поступила на расчетный счет;

Дебет 91 Кредит 57

— комиссия банка учтена в прочих расходах.