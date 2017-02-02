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Одной платежкой перечислили НДФЛ за разные годы

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2 февраля 14 просмотров

Компания платит работникам суточные: в командировках по России — 1700 рублей, а в заграничных поездках — 3500 рублей за каждый день. Учитывать ли суточные при расчете лимита в 350 тыс. рублей для стандартных вычетов?

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отвечает:

В расчет лимита надо включить сверхнормативные суточные.

Сотрудник, у которого есть дети, имеет право на стандартные вычеты. Компания уменьшает зарплату работника на вычеты до месяца, в котором доходы работника не достигнут 350 тыс. рублей (ст. 218 НК РФ). В доход включают все выплаты в пользу работника, которые облагаются НДФЛ по ставке 13 процентов, за исключением дивидендов (п. 3 ст. 210 НК РФ).

Суточные не облагаются НДФЛ в пределах норм: 700 рублей при поездках по России и 2500 рублей при командировках за границу (п. 3 ст. 217 НК РФ). Фирма платит сотрудникам больше, поэтому у работника возникает доход.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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