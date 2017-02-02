В расчет лимита надо включить сверхнормативные суточные.

Сотрудник, у которого есть дети, имеет право на стандартные вычеты. Компания уменьшает зарплату работника на вычеты до месяца, в котором доходы работника не достигнут 350 тыс. рублей (ст. 218 НК РФ). В доход включают все выплаты в пользу работника, которые облагаются НДФЛ по ставке 13 процентов, за исключением дивидендов (п. 3 ст. 210 НК РФ).

Суточные не облагаются НДФЛ в пределах норм: 700 рублей при поездках по России и 2500 рублей при командировках за границу (п. 3 ст. 217 НК РФ). Фирма платит сотрудникам больше, поэтому у работника возникает доход.