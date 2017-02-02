Да, надо.

При торговле в Москве компании платят сбор (п. 1 ст. 411 НК РФ). За павильон также надо платить сбор, поскольку он относится к стационарной торговой сети с залом для посетителей (подп. 3 п. 2 ст. 413 НК РФ, письмо ФНС России от 05.11.15 СД-4-3/19257).

В течение пяти рабочих дней с момента открытия павильона надо подать уведомление по форме ТС-1 (утв. приказом ФНС России от 22.06.15 № ММВ-7-14/249). Величина сбора зависит от площади павильона. Если площадь меньше 50 кв. метров, то ставка фиксированная. В Северо-Восточном административном округе — 30 тыс. рублей за квартал. Если площадь больше 50 кв. метров, то с площади до 50 кв. метров за каждый метр надо заплатить 600 рублей, а с каждого дополнительного метра — 50 рублей (Закон г. Москвы от 17.12.14 № 62).