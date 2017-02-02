Наши сайты
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
Журнал, справочная система и сервисы
№3
Февраль

В свежем «Главбухе»

Заранее сдайте первый новый расчет по взносам

Подписка
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
№3
2 февраля 16 просмотров

Фирма на упрощенке, арендовала павильон, будет продавать парфюмерию и бытовую химию. Павильон находится в Северо-Восточном административном округе Москвы. Надо ли платить торговый сбор?

отвечает:

Да, надо.

При торговле в Москве компании платят сбор (п. 1 ст. 411 НК РФ). За павильон также надо платить сбор, поскольку он относится к стационарной торговой сети с залом для посетителей (подп. 3 п. 2 ст. 413 НК РФ, письмо ФНС России от 05.11.15 СД-4-3/19257).

В течение пяти рабочих дней с момента открытия павильона надо подать уведомление по форме ТС-1 (утв. приказом ФНС России от 22.06.15 № ММВ-7-14/249). Величина сбора зависит от площади павильона. Если площадь меньше 50 кв. метров, то ставка фиксированная. В Северо-Восточном административном округе — 30 тыс. рублей за квартал. Если площадь больше 50 кв. метров, то с площади до 50 кв. метров за каждый метр надо заплатить 600 рублей, а с каждого дополнительного метра — 50 рублей (Закон г. Москвы от 17.12.14 № 62).

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Фактический заработок для пособий делить на 730, 731 или 732?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.