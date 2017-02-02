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2 февраля 71 просмотр

У сотрудника в августе родился ребенок, это его первый малыш. Он написал заявление на единовременное пособие при рождении. Имеет ли работник право на такое пособие или его вправе получить только мама? Какие документы он должен представить?

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отвечает:

Сотрудник вправе получить единовременное пособие. Он должен написать заявление и принести документы, подтверждающие право на единовременное пособие.

Один из родителей вправе получить единовременное пособие. Для этого сотрудник обращается к работодателю (ст. 11 Федерального закона от 19.05.95 № 81-ФЗ). У сотрудника надо взять следующие документы:

  • заявление на пособие в свободной форме;
  • справку из загса о рождении малыша;
  • справку с работы мамы о том, что она не получала единовременное пособие при рождении ребенка.

Полный перечень документов, необходимых для получения пособия, установлен в пункте 28 Порядка (утв. приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.09 № 1012н).

Пособие нужно назначить и выплатить в течение 10 рабочих дней с даты, когда сотрудник представит все документы (п. 30 Порядка, утв. приказом № 1012н). 

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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