Сотрудник вправе получить единовременное пособие. Он должен написать заявление и принести документы, подтверждающие право на единовременное пособие.

Один из родителей вправе получить единовременное пособие. Для этого сотрудник обращается к работодателю (ст. 11 Федерального закона от 19.05.95 № 81-ФЗ). У сотрудника надо взять следующие документы:

заявление на пособие в свободной форме;

справку из загса о рождении малыша;

справку с работы мамы о том, что она не получала единовременное пособие при рождении ребенка.

Полный перечень документов, необходимых для получения пособия, установлен в пункте 28 Порядка (утв. приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.09 № 1012н).

Пособие нужно назначить и выплатить в течение 10 рабочих дней с даты, когда сотрудник представит все документы (п. 30 Порядка, утв. приказом № 1012н).