Наши сайты
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
Журнал, справочная система и сервисы
№3
Февраль

В свежем «Главбухе»

Подписка
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
№3
2 февраля 11 просмотров

Как зарегистрировать онлайн-кассу?

Формы по теме

отвечает:

Зарегистрировать онлайн-кассу можно в любой налоговой инспекции, а не только в своей. Для этого подайте заявление либо на бумаге, либо в электронном виде. Форму заявления еще не разработали, но уже известно, что нужно указать в нем. Реквизиты, необходимые для заявления, смотрите в рекомендации.

Прежде чем использовать контрольно-кассовую технику (ККТ), зарегистрируйте ее в налоговой инспекции. Это требование относится к любой ККТ: переносной, размещенной в платежных терминалахбанкоматах и т. п. Об этом сказано в пункте 1 статьи 4.3, пункте 1 статьи 5 Закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ.

С 15 июля организации и предприниматели начали регистрировать и использовать онлайн-ККТ. До 31 января 2017 года делают это добровольно. С 1 февраля 2017 года онлайн-ККТ станут обязательными.

Обычные кассы с 1 февраля 2017 года регистрировать, а также перерегистрировать перестанут. Но аппараты, которые зарегистрировали до этой даты, можно использовать до 1 июля 2017 года. Порядок регистрации старых касс до 1 февраля 2017 года остается прежним.

Профессиональная справочная система для бухгалтеров, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня на 1gl.ru!

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Фактический заработок для пособий делить на 730, 731 или 732?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.