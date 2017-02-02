Как зарегистрировать онлайн-кассу?

Зарегистрировать онлайн-кассу можно в любой налоговой инспекции, а не только в своей. Для этого подайте заявление либо на бумаге, либо в электронном виде. Форму заявления еще не разработали, но уже известно, что нужно указать в нем. Реквизиты, необходимые для заявления, смотрите в рекомендации.

Прежде чем использовать контрольно-кассовую технику (ККТ), зарегистрируйте ее в налоговой инспекции. Это требование относится к любой ККТ: переносной, размещенной в платежных терминалах, банкоматах и т. п. Об этом сказано в пункте 1 статьи 4.3, пункте 1 статьи 5 Закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ.

С 15 июля организации и предприниматели начали регистрировать и использовать онлайн-ККТ. До 31 января 2017 года делают это добровольно. С 1 февраля 2017 года онлайн-ККТ станут обязательными.

Обычные кассы с 1 февраля 2017 года регистрировать, а также перерегистрировать перестанут. Но аппараты, которые зарегистрировали до этой даты, можно использовать до 1 июля 2017 года. Порядок регистрации старых касс до 1 февраля 2017 года остается прежним.