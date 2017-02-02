Учетная политика для подразделения не нужна. Обособленное подразделение работает по учетной политике, которую утвердили для организации в целом. Это прямо сказано в пункте 9 ПБУ 1/2008. Аналогичная норма действует и для учетной политики по НДС (п. 12 ст. 167 НК РФ). Могут ли обособленные подразделения формировать свою учетную политику для целей налогообложения, читайте в рекомендации.

Налоговое законодательство позволяет налогоплательщику выбирать систему налогообложения. Кроме того, для определения налоговой базы по некоторым элементам предусмотрены разные варианты их применения. Какой из них выбрать – решать вам. Сделанный выбор надо закрепить в учетной политике для целей налогообложения приказом руководителя организации (индивидуального предпринимателя). Чтобы выбрать наиболее оптимальный для вас вариант учетной политики, загляните в таблицу.

Избрав конкретный вариант учетной политики, использовать другой механизм налогообложения нельзя (определение Конституционного суда РФ от 12 мая 2005 г. № 167-О).

Типовых образцов учетной политики нет, поэтому приказ составляйте в произвольной форме. Положения учетной политики можно включить как в текст приказа, так и оформить в виде приложения к нему.

Налоговое законодательство не конкретизирует, кто должен разрабатывать учетную политику. Поэтому руководитель организации может поручить эту работу любому сотруднику – специалисту в области налогообложения. Как правило, предпочтение отдают главному бухгалтеру.

О том, нужно ли разрабатывать учетную политику для целей налогообложения предпринимателю, применяющему общую систему налогообложения, см. Как вести учет хозяйственных операций предпринимателю, применяющему общую систему налогообложения.

Учетную политику утверждают заблаговременно: до налогового периода, начиная с которого будут применять ее положения. Разработанную учетную политику применяйте последовательно из года в год с момента создания организации и до ее ликвидации. Либо до тех пор пока в учетную политику не будут внесены изменения. Составлять новую учетную политику ежегодно не нужно.