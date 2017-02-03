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3 февраля 22 просмотра

Какие годы брать в расчетный период, если сотрудница написала заявление о декретном отпуске в 2017 году, а больничный листок получила в 2016 году?

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В данном случае расчетный период для декретных — 2016 и 2015 годы. В этой ситуации дата наступления страхового случая приходится на 2017 год. Для назначения пособия по беременности и родам нужен не только больничный листок, но и заявление сотрудницы. Как определить расчетный период для выплаты пособия по беременности и родам, читайте в рекомендации.

Длительность расчетного периода составляет два календарных года, предшествующих году наступления декретного отпуска (в т. ч. в случаях, когда отпуск начинается в декабре, а заканчивается в следующем году). При расчете пособия по беременности и родам учитывается общее количество календарных дней в расчетном периоде. В 2016 году оно составляет 730 дней (365 дней в 2014 году и 365 дней в 2015 году).

При этом из расчетного периода нужно исключить:

  • периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком;
  • период освобождения сотрудницы от работы с полным или частичным сохранением заработной платы, если страховые взносы с заработной платы не начислялись.

Такой порядок установлен в частях 1 и 3.1 статьи 14 Закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ, пункте 15.2 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15 июня 2007 г. № 375, и подтвержден письмом ФСС России от 11 января 2013 г. № 15-03-18/12-169.

Эти правила не распространяются на ситуацию, когда средний дневной заработок надо считать исходя из МРОТ.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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