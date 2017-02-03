В 2017 году выплаченные пособия по-прежнему принимайте к зачету в счет уплаты страховых взносов или возмещайте. Но порядок действий будет другой. Сначала вы заявите расходы на выплату страхового обеспечения в новом расчете взносов. Подавать его нужно будет в ИФНС России. Для возмещения пособий в 2017 году, будет нужен дополнительный документ – справка-расчет. Инспекторы сообщат данные о пособиях в ФСС России. Фонд их проверит, примет решение и сообщит в ИФНС. О решении вам сообщит налоговая служба. Перестроиться на новые правила поможет таблица.

С 1 января 2017 года для того, чтобы получить деньги на выплату пособия, вместо 4-ФСС в фонд придется подать справку-расчет. В ней бухгалтер укажет суммы:

задолженности компании или ФСС по страховым взносам на начало и конец отчетного (расчетного) периода;

начисленных к уплате страховых взносов, в том числе за последние три месяца;

доначисленных страховых взносов;

не принятых к зачету расходов на выплату пособий;

средств, полученных от ФСС в возмещение произведенных расходов;

возвращенных (зачтенных) излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов;

средств, израсходованных на цели обязательного социального страхования, в том числе за последние три месяца;

уплаченных страховых взносов, в том числе за последние три месяца;

списанной задолженности компании перед фондом.

Сейчас, чтобы получить средства на выплату пособия, в фонд необходимо представить:

письменное заявление;

форму 4-ФСС.

Эти документы содержит Перечень, который утвердило Минздравсоцразвития в приказе от 04.12.2009 № 951н.