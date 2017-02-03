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3 февраля 148 просмотров

Как будут принимать к зачету и возмещать социальные пособия в 2017 году?

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В 2017 году выплаченные пособия по-прежнему принимайте к зачету в счет уплаты страховых взносов или возмещайте. Но порядок действий будет другой. Сначала вы заявите расходы на выплату страхового обеспечения в новом расчете взносов. Подавать его нужно будет в ИФНС России. Для возмещения пособий в 2017 году, будет нужен дополнительный документ – справка-расчет. Инспекторы сообщат данные о пособиях в ФСС России. Фонд их проверит, примет решение и сообщит в ИФНС. О решении вам сообщит налоговая служба. Перестроиться на новые правила поможет таблица.

С 1 января 2017 года для того, чтобы получить деньги на выплату пособия, вместо 4-ФСС в фонд придется подать справку-расчет. В ней бухгалтер укажет суммы:

  • задолженности компании или ФСС по страховым взносам на начало и конец отчетного (расчетного) периода;
  • начисленных к уплате страховых взносов, в том числе за последние три месяца;
  • доначисленных страховых взносов;
  • не принятых к зачету расходов на выплату пособий;
  • средств, полученных от ФСС в возмещение произведенных расходов;
  • возвращенных (зачтенных) излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов;
  • средств, израсходованных на цели обязательного социального страхования, в том числе за последние три месяца;
  • уплаченных страховых взносов, в том числе за последние три месяца;
  • списанной задолженности компании перед фондом.

Сейчас, чтобы получить средства на выплату пособия, в фонд необходимо представить:

  • письменное заявление;
  • форму 4-ФСС.

Эти документы содержит Перечень, который утвердило Минздравсоцразвития в приказе от 04.12.2009 № 951н.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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