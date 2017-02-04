Наши сайты
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
Журнал, справочная система и сервисы
№3
Февраль

В свежем «Главбухе»

За I квартал сдавайте новую декларацию по НДС

Подписка
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
№3
4 февраля 27 просмотров

Контрагент в счете-фактуре не указал этаж в адресе нашей организации, хотя в уставе он записан. Откажут ли нам из-за этого в вычете по НДС?

Формы по теме

отвечает:

Даже если этаж в адресе компании не указан, местонахождение покупателя, то есть вашей организации, можно однозначно идентифицировать. Из-за каких ошибок в адресе покупателя инспекторы откажут в вычете НДС, читайте в рекомендации.

Плательщики НДС, которые не используют освобождение по статье 145 Налогового кодекса РФ, лишаются права на вычет:

  • если входной налог не предъявлен поставщиком (исполнителем);
  • если имущество (работы, услуги, имущественные права), по которым предъявлен входной НДС, приобретены для использования в операциях, не облагаемых НДС;
  • если имущество (работы, услуги, имущественные права), по которым предъявлен входной НДС, не приняты к учету;
  • если у организации отсутствует правильно оформленный счет-фактура с выделенной суммой входного НДС. При этом ошибки, которые не мешают однозначно идентифицировать продавца, покупателя, наименование и стоимость товаров (работ, услуг, имущественных прав), а также ставку и сумму налога, не лишают организацию права на вычет.

Это следует из положений статьи 171 и абзаца 2 пункта 2 статьи 169 Налогового кодекса РФ.

Профессиональная справочная система для бухгалтеров, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня на 1gl.ru!

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Фактический заработок для пособий делить на 730, 731 или 732?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.