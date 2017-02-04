Даже если этаж в адресе компании не указан, местонахождение покупателя, то есть вашей организации, можно однозначно идентифицировать. Из-за каких ошибок в адресе покупателя инспекторы откажут в вычете НДС, читайте в рекомендации.

Плательщики НДС, которые не используют освобождение по статье 145 Налогового кодекса РФ, лишаются права на вычет:

если входной налог не предъявлен поставщиком (исполнителем);

если имущество (работы, услуги, имущественные права), по которым предъявлен входной НДС, приобретены для использования в операциях, не облагаемых НДС;

если имущество (работы, услуги, имущественные права), по которым предъявлен входной НДС, не приняты к учету;

если у организации отсутствует правильно оформленный счет-фактура с выделенной суммой входного НДС. При этом ошибки, которые не мешают однозначно идентифицировать продавца, покупателя, наименование и стоимость товаров (работ, услуг, имущественных прав), а также ставку и сумму налога, не лишают организацию права на вычет.

Это следует из положений статьи 171 и абзаца 2 пункта 2 статьи 169 Налогового кодекса РФ.