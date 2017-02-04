На какие КБК платить страховые взносы, зависит от периода, к которому они относятся.

При перечислении страховых взносов в 2017 году руководствуйтесь новыми правилами. Таблицы с КБК для февральских платежей смотрите в подборке.

С 2017 года отчитываться и платить взносы, кроме взносов на травматизм, будете в ФНС России. Вместо привычных РСВ-1 и 4-ФСС налоговые инспекторы утвердили новую форму. Сама форма, порядок заполнения и формат – в приказе ФНС России от 10 октября 2016 г. № ММВ-7-11/551@.

Новый отчет занимает 24 листа и разделен на три больших раздела. Помимо общих сведений о начислениях, взносах, выплатах, есть листы и приложения для расчета льгот и пониженных тарифов. Для персонифицированных сведений – раздел 3 будущего расчета.

В новый расчет попадут все взносы, кроме взносов на травматизм. Последние по-прежнему будете отчислять в ФСС России. Как и раньше, соцстрах будет определять тариф исходя из основного вида деятельности и выделять средства для предупредительных мер. По взносам на травматизм будете сдавать 4-ФСС, форма которого тоже поменялась.

Из привычного 4-ФСС исключили раздел о начислениях социальных страховых взносов. Ознакомиться с новой формой можно в приказе ФСС России от 26 сентября 2016 г. 381.