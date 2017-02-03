Какие премии учитывать в отпускных?

В расчет среднего заработка для отпускных включают все виды выплат, которые применяются у работодателя (п. 2 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 922). К ним относятся премии и вознаграждения, которые предусмотрены системой оплаты труда – прописаны в трудовом или коллективном договоре, локальном акте (ч. 2 ст. 135 ТК РФ). Если хозяйство поощрило работника однократно – к юбилею или празднику, премию в расчет отпускных не включают (письмо Роструда от 23 октября 2007 г. № 4319-6-1).

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