Просто так удалить зарегистрированный счет-фактуру нельзя.

Ошибки прошлого периода надо исправлять через дополнительный лист книги покупок (п. 4(2) приложения 4 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). В нем нужно записать реквизиты счетов-фактур, которые надо аннулировать, а сумму покупок и НДС к вычету записать с минусом (п. 4(4)приложения 4 к постановлению № 1137). Данные из дополнительного листа необходимо перенести в приложение 1 к разделу 8 уточненной декларации за третий квартал. Так как из-за ошибки фирма завысила вычеты в декларации, перед уточненкой необходимо доплатить налог с пенями.

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