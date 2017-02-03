Инспекторы не вправе снять вычеты из-за такой ошибки.

На камеральной проверке налоговики направят требование с просьбой пояснить расхождения с декларацией поставщика. Достаточно будет сообщить в ответ верные реквизиты счетов-фактур.

Компания вправе не уточнять декларацию, даже если налоговики направят требование. Ведь из-за ошибок в счетах-фактурах фирма не занизила налог к уплате (п. 1 ст. 81 НК РФ). Можно не дожидаться требования налоговиков, а сразу направить пояснения в свободной форме. В них рассказать об ошибке и сообщить верные реквизиты. К пояснениям стоит приложить копию письма от поставщика, где он сообщит причину ошибок, например технический сбой в программе.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>