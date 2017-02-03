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3 февраля 64 просмотра

В декларации по НДС за четвертый квартал компания заявила вычеты по счетам-фактурам от поставщика. Сейчас он сообщил, что изменил номера документов в программе и эти цифры записал в отчетности за четвертый квартал. Из-за таких расхождений инспекторы снимут у нас вычеты?

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отвечает:

Инспекторы не вправе снять вычеты из-за такой ошибки.

На камеральной проверке налоговики направят требование с просьбой пояснить расхождения с декларацией поставщика. Достаточно будет сообщить в ответ верные реквизиты счетов-фактур.

Компания вправе не уточнять декларацию, даже если налоговики направят требование. Ведь из-за ошибок в счетах-фактурах фирма не занизила налог к уплате (п. 1 ст. 81 НК РФ). Можно не дожидаться требования налоговиков, а сразу направить пояснения в свободной форме. В них рассказать об ошибке и сообщить верные реквизиты. К пояснениям стоит приложить копию письма от поставщика, где он сообщит причину ошибок, например технический сбой в программе.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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