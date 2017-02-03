Компания на упрощенке с объектом «доходы минус расходы». Открывает мебельный салон. Для этого закупила выставочные образцы: диваны, стулья, столы и другую мебель. Мебель разместили в торговом зале. Каждый образец стоит не дороже 40 тыс. рублей. Образцы мебели будут только стоять в торговом зале. Вправе ли фирма списать расходы на покупку мебели сразу же после оплаты?
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Стоимость образцов мебели компания может учесть как расходы на рекламу. Достаточно принять их к учету и оплатить (подп. 20 п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 НК РФ).
Списать расходы можно полностью. Кодекс не требует нормировать расходы на оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов (п. 2 ст. 346.16, п. 4 ст. 264НК РФ).