Наши сайты
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
Журнал, справочная система и сервисы
№3
Февраль

В свежем «Главбухе»

По-новому заполняйте книгу учета доходов и расходов

Подписка
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
№3
3 февраля 21 просмотр

Компания на упрощенке с объектом «доходы минус расходы». Открывает мебельный салон. Для этого закупила выставочные образцы: диваны, стулья, столы и другую мебель. Мебель разместили в торговом зале. Каждый образец стоит не дороже 40 тыс. рублей. Образцы мебели будут только стоять в торговом зале. Вправе ли фирма списать расходы на покупку мебели сразу же после оплаты?

отвечает:

Стоимость образцов мебели компания может учесть как расходы на рекламу. Достаточно принять их к учету и оплатить (подп. 20 п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

Списать расходы можно полностью. Кодекс не требует нормировать расходы на оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов (п. 2 ст. 346.16, п. 4 ст. 264НК РФ).

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Фактический заработок для пособий делить на 730, 731 или 732?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.