Безопаснее включить в путевой лист сведения об осмотрах.

Компания вправе сама разработать форму путевого листа. Но в этом документе должны быть дата и время предрейсового и послерейсового медосмотров. Это обязательный реквизит, который предусмотрен в пункте 7 приказа Минтранса России от 18.09.08 № 152. Если таких сведений не будет, то инспекторы могут усомниться в том, что работник выезжал на служебном транспорте. Ведь без осмотра водитель не вправе управлять машиной. Поэтому есть риск, что инспекторы снимут расходы.