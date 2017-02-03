Рискованно списывать такие расходы.

Компания вправе направить в командировку только штатного работника, с которым заключен трудовой договор (ст. 166, 168 ТК РФ). По мнению чиновников, компания не вправе списать расходы на проезд и проживание подрядчика (письмо Минфина России от 05.08.15 № 03-04-06/45204).

Защитить расходы на перелет подрядчика получится только в суде. Аргументы следующие. Компания вправе компенсировать частным подрядчикам расходы в рамках договора. Например, на проезд и проживание. Есть решения в пользу компаний (постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 15.02.12 № А35-1939/2010).

Если компания не готова спорить, то вознаграждение подрядчика можно увеличить на сумму, потраченную на перелет. Такие расходы можно списать целиком (п. 21 ст. 255 НК РФ, письмо Минфина России от 09.02.15 № 03-03-06/1/5255). Но на всю сумму вознаграждения надо начислить взносы в ПФР и ФФОМС (ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ).