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№3
3 февраля 30 просмотров

У компании идет спор с должником. Штатного юриста в компании нет, поэтому заключили договор с частным специалистом. Сейчас юрист улетает в другой город, где назначено судебное разбирательство. Расходы на перелет компания взяла на себя. Вправе ли фирма оформить командировку внештатника и списать расходы на перелет?

отвечает:

Рискованно списывать такие расходы.

Компания вправе направить в командировку только штатного работника, с которым заключен трудовой договор (ст. 166, 168 ТК РФ). По мнению чиновников, компания не вправе списать расходы на проезд и проживание подрядчика (письмо Минфина России от 05.08.15 № 03-04-06/45204).

Защитить расходы на перелет подрядчика получится только в суде. Аргументы следующие. Компания вправе компенсировать частным подрядчикам расходы в рамках договора. Например, на проезд и проживание. Есть решения в пользу компаний (постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 15.02.12 № А35-1939/2010).

Если компания не готова спорить, то вознаграждение подрядчика можно увеличить на сумму, потраченную на перелет. Такие расходы можно списать целиком (п. 21 ст. 255 НК РФ, письмо Минфина России от 09.02.15 № 03-03-06/1/5255). Но на всю сумму вознаграждения надо начислить взносы в ПФР и ФФОМС (ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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