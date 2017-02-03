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Что можно, нужно и нельзя учитывать на счете 43

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№3
3 февраля 8 просмотров

Магазин работает круглосуточно в две смены — в дневную и ночную. Смены длятся по 12 часов с 9.00 до 21.00 и с 21.00 до 9.00. Вправе ли фирма оприходовать всю выручку, полученную за ночную смену, следующим днем?

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отвечает:

Да, вправе.

Продолжительность рабочей смены кассового аппарата не должна превышать 24 часов (п. 3.8 Технических требований, утв. решением ГМЭК от 23.06.95 № 5/21–95). При этом смена работы на ККТ может не совпадать с календарными сутками.

Кассир-операционист снимает Z-отчет в конце смены (п. 6.1 Типовых правил, утв. Минфином России от 30.08.93 № 104). А выручку по всем снятым отчетам записывает в кассовой книге. То есть компания вправе оприходовать всю выручку на следующий день, когда закончится смена. Это подтверждают и судьи в некоторых регионах (постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 22.12.09 № Ф09-10179/09-С3). Но, чтобы избежать споров, такой порядок стоит утвердить приказом руководителя (письмо Минфина России от 11.06.09 № 03-01-15/6–311).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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