Да, вправе.

Продолжительность рабочей смены кассового аппарата не должна превышать 24 часов (п. 3.8 Технических требований, утв. решением ГМЭК от 23.06.95 № 5/21–95). При этом смена работы на ККТ может не совпадать с календарными сутками.

Кассир-операционист снимает Z-отчет в конце смены (п. 6.1 Типовых правил, утв. Минфином России от 30.08.93 № 104). А выручку по всем снятым отчетам записывает в кассовой книге. То есть компания вправе оприходовать всю выручку на следующий день, когда закончится смена. Это подтверждают и судьи в некоторых регионах (постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 22.12.09 № Ф09-10179/09-С3). Но, чтобы избежать споров, такой порядок стоит утвердить приказом руководителя (письмо Минфина России от 11.06.09 № 03-01-15/6–311).