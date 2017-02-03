Мы считаем, что нет.

Регистрировать необходимо договоры аренды, заключенные на срок не менее одного года (ч. 2 ст. 651 ГК РФ). Договор заключают на определенный срок (п. 1 ст. 610 ГК РФ). В данном случае он равен 11 месяцам, то есть не более года. Условие об автоматическом продлении договора значения не имеет. Ведь компания, по сути, заключает новый договор со сроком действия меньше года. А значит, регистрировать его не требуется. Это подтверждают и судьи (п. 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 16.02.01 № 59).