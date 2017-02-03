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3 февраля 58 просмотров

В феврале прошлого года компания арендовала у предпринимателя офис. Договор заключили на 11 месяцев. В договоре есть условие о его дальнейшей пролонгации еще на 11 месяцев. Надо ли регистрировать договор после продления?

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отвечает:

Мы считаем, что нет.

Регистрировать необходимо договоры аренды, заключенные на срок не менее одного года (ч. 2 ст. 651 ГК РФ). Договор заключают на определенный срок (п. 1 ст. 610 ГК РФ). В данном случае он равен 11 месяцам, то есть не более года. Условие об автоматическом продлении договора значения не имеет. Ведь компания, по сути, заключает новый договор со сроком действия меньше года. А значит, регистрировать его не требуется. Это подтверждают и судьи (п. 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 16.02.01 № 59).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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