Нет, недостаточно.

Компания меняет организационные условия труда. Оформить все перемещения нужно в порядке, предусмотренном в статье 74 ТК РФ. Сначала сообщите об изменениях сотрудникам в письменной форме за два месяца. Работники могут отказаться трудиться в новых условиях, тогда надо будет предложить открытые вакансии. Если от вакансий работник откажется или их не будет, сотрудников можно уволить с выплатой двухнедельного пособия (ч. 7 ст. 77 ТК РФ). Только после всей процедуры через два месяца можно будет издать приказ о создании подразделений, подписать соглашения и сделать записи в трудовые книжки.

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