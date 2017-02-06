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6 февраля 52 просмотра

В компании не выделены структурные подразделения. В договорах записано, что сотрудник принят в ООО «Рассвет». Хотят выделить структурные подразделения — отделы и департаменты. Достаточно ли внести изменения в штатное расписание и подписать с сотрудниками дополнительные соглашения?

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отвечает:

Нет, недостаточно.

Компания меняет организационные условия труда. Оформить все перемещения нужно в порядке, предусмотренном в статье 74 ТК РФ. Сначала сообщите об изменениях сотрудникам в письменной форме за два месяца. Работники могут отказаться трудиться в новых условиях, тогда надо будет предложить открытые вакансии. Если от вакансий работник откажется или их не будет, сотрудников можно уволить с выплатой двухнедельного пособия (ч. 7 ст. 77 ТК РФ). Только после всей процедуры через два месяца можно будет издать приказ о создании подразделений, подписать соглашения и сделать записи в трудовые книжки.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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