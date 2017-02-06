Нет, фирма не вправе учесть убытки от работы филиала и расходы на его закрытие на счете 84.

Правила бухгалтерского учета запрещают делать проводки по дебету счета 84, которые не установлены нормативными актами (п. 16, 17 информации Минфина России № ПЗ-8/2011). Если филиал выделен на отдельный баланс, убыток от его деятельности (на счете 99 «Прибыли и убытки») передается в компанию в корреспонденции со счетом 79 «Внутрихозяйственные расчеты». А затем учитывается при формировании общего финансового результата. Если подразделение на отдельный баланс не выделено, финансовый результат от его деятельности вообще отдельно не формируется.

Таким образом, убытки филиала не могут напрямую попасть на счет 84. Отражение убытка филиала непосредственно по счету 84 будет направлено на его сокрытие. Расходы на закрытие филиала также нельзя списать в дебет счета 84. Отразить их надо по дебету счета 91 независимо от того, выделен или нет филиал на отдельный баланс.

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