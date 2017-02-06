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6 февраля 37 просмотров

На лицевом счете компании числится задолженность по налогу на имущество за 2005–2008 годы. Срок ее взыскания давно истек. Должна ли налоговая списать этот долг?

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отвечает:

Чтобы налоговая списала долг, надо подать заявление в суд.

На лицевом счете налогоплательщика отражается даже та задолженность, по которой истек срок принудительного взыскания. Налоговики вправе списать ее только в трех случаях: компания ликвидируется, есть решение суда о том, что инспекция не вправе взыскать долги, или постановление пристава об окончании исполнительного производства (п. 1 ст. 59 НК РФ).

Убрать долги из карточки можно, если обратиться в суд с требованием о признании задолженности невозможной к взысканию и обязать инспекцию выдать справку без долгов (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 19.11.13 № А40-16870/13-116-29).

Если в решении суда будет сказано, что налоговая инспекция утрачивает возможность взыскания недоимки, такой документ является основанием для списания долга (п. 4 приложения 2 к приказу ФНС России от 19.08.10 № ЯК-7-8/393@). Копию решения вместе с заявлением об исключении из карточки просроченных налоговых долгов надо отнести в инспекцию. Заявление компания может составить в свободной форме.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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