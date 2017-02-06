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6 февраля 31 просмотр

Компания на упрощенке с объектом «доходы». Решила с этогоо года перейти на упрощенку с объектом «доходы минус расходы», но по ошибке подала уведомление в другую инспекцию. Надо ли продублировать уведомление в налоговую?

Формы по теме

отвечает:

Да, необходимо подать уведомление в свою налоговую.

Компания на упрощенке вправе с нового календарного года сменить объект налогообложения (п. 2 ст. 346.14 НК РФ). Для этого в инспекцию, где зарегистрирована организация, надо подать уведомление по рекомендованной форме 26.2–6 (утв. приказом ФНС России от 02.11.12 № ММВ-7-3/829@) или письмо в свободной форме. Сделать это надо не позднее 31 декабря текущего года.

Фирма подала заявление в срок, но в инспекцию, в которой не состоит на учете. Чужая ИФНС не сможет изменить в базе выбранный объект, а передавать заявление в другую налоговую она не обязана. Поэтому безопаснее не позднее 31 декабря повторно направить уведомление в инспекцию по месту учета. Иначе после сдачи декларации с другим объектом налоговики потребуют уточненку.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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