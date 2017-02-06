Да, надо.

Иностранная компания, которая покупает недвижимость в России, тоже оформляет право собственности в регистрационной палате. В течение 10 рабочих дней после этого ведомство передает информацию о собственнике в налоговую (п. 4 ст. 85 НК РФ). На основании этих данных ИФНС по местонахождению здания регистрирует компанию — присваивает ИНН и КПП (п. 5 ст. 83 НК РФ). А затем направляет уведомление о постановке по местонахождению недвижимости (утв.приказом ФНС России от 13.02.12 № ММВ-7-6/80@).

Иностранная компания, у которой есть недвижимость на территории нашей страны, платит налог на имущество с кадастровой стоимости здания (п. 1 ст. 373, п. 3 ст. 374 НК РФ). При этом не важно, ведет ли она деятельность в России (письмо Минфина России от 11.12.13 № 03-05-05-01/54342). А значит, надо сдать декларацию. В отчетности нужно заполнить титульный лист, разделы 1 и 3, а раздел 2 оставить пустым (п. 1.3 приложения 3 к приказу ФНС России от 24.11.11 № ММВ-7-11/895).